ایران تعلن عن خططها في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب

ويقود الوفد الايراني الى هذا الاجتماع الذي عقد بمدينة بيشكك القرغيزية، نائب وزير الاقتصاد والشؤون المالية "هادي خاني"، ويضم الوفد ممثلين عن شرطة الامن الاقتصادي والبنك المركزي ومصلحة الجمارك ومنظمة الضرائب الوطنية في جمهورية ايران الاسلامية.

وفند رئيس الوفد الايراني، في كلمته خلال الاجتماع، كافة الشائعات والاجواء المثارة من قبل الدول المناوئة للتقليل من جهود وبرامج الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

واشار هادي زادة في هذا السياق، الى حزمة من الصلاحات الممنوحة للبنك المركزي الايراني، والطاقات الكامنة في قانونه الجديد، بما في ذلك التحقق من الاهلية المهنية والصلاحيات العامة لدى الاشخاص الذين يتم تعيينهم في المناصب القيادية ذات الصلة، وضرورة استصدار التصاريح اللازمة للقيام بكل عملية في المجالات المالية والبنكية و...

وعلى هامش هذا الاجتماع، التقى مساعد وزير الاقتصاد الايراني مع "الجنرال ديميتري ملاهوف" رئيس وكالة الرقابة المالية في كازاخستان، بحضور "العميد رحيمي" رئيس شرطة الامن الاقتصادي في ايران.

وفي تصريحه خلال اللقاء مع هادي زادة، اكد الجنرال مالاهوف على تبادل الخبرات بين البلدين في مجال مكافحة جرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وخاصة مكافحة تهريب المخدرات.

انتهى ** ح ع