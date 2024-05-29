محادثات بين سفيري ايران وروسيا على اعتاب اجتماع مجلس حكام الوكالة الذرية

ونشر ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا) كتب فيها: التقيت اليوم مع محسن نذيري اصل، الممثل الدائم لإيران (لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية) للبحث بشان الاجتماع القادم لمجلس الحكام.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع المقبل لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين من الأسبوع المقبل في مبنى "مركز فيينا الدولي".

وتعتبر قضية إيران أحد المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس وفقا للاجتماعات السابقة، ومن المفترض أن تتم مراجعة التحقق والتفتيش على الأنشطة النووية الإيرانية في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وتنفيذ اتفاقية الضمانات.

وزعم رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير يوم الاثنين، أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب وصلت إلى 30 ضعف الحد المنصوص عليه في اتفاق 1994.

وبعد مرور عامين على انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة ومماطلة الأطراف الأوروبية في الوفاء بالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق، اتخذت إيران خطوات تحت إشراف الوكالة لتقليص التزاماتها من أجل إنشاء التوازن في تنفيذ هذا الاتفاق.

وقد شددت جمهورية إيران الإسلامية دائما على أن التدابير المتخذة يمكن التراجع عنها، وعندما تفي الأطراف الأخرى بالتزاماتها بالكامل، فإن إيران سترد بالمثل.

وقال محسن نذيري اصل، سفير إيران لدى المنظمات الدولية ومقرها في فيينا، لوكالة أنباء إرنا منذ فترة: على الرغم من الاجواء المثارة، فإن جمهورية إيران الإسلامية لديها تعاون مثالي مع الوكالة".

وأوضح: "أن هذه الإحصائية مرتفعة جداً وغير مسبوقة بين الدول التي تطبق اتفاقية الضمانات الشاملة".

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