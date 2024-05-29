إيران تعلن استعدادها الكامل لنقل خبراتها في مجال الشرطة إلى العراق

وقال العميد رادان في لقاء مع وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري، أثناء استقباله له والوفد المرافق له يوم الاربعاء بطهران: رغم أننا نشعر بالحزن على استشهاد عزيزنا الرئيس ورفاقه، لكننا نحن الإيرانيون نؤمن بأن اللقاء مع أصدقائنا في مثل هذه الأوقات يكون عزاء لنا.

وأضاف: كنا ننتظر هذا اللقاء بفارغ الصبر وأتمنى أن تقضوا اوقاتا طيبة كضيوف في بلادنا وأن تؤدي الاتفاقيات التي تم التوصل إليها إلى مزيد من الأمن في البلدين.

واوضح القائد العام لقوى الامن الداخلي الايراني بانه حينما قدم تقريرا عن زيارته للعراق إلى قائد الثورة والرئيس الشهيد ، اعربا عن سرورهما وقالا انهما يدعوان الباري تعالى بالتوفيق للمسؤولين العراقيين وخاصة رئيس الوزراء السيد السوداني.

وأشار إلى إنجازات الزيارة إلى العراق، وقال: بعد هذه الزيارة، جاءت عدة وفود من العراق إلى إيران وزارت أقسام مختلفة من الشرطة الإيرانية، وآمل أن تؤدي هذه الزيارات إلى رضى وأمن شعبي البلدين.

واكد العميد رادان أن الشرطة الإيرانية في جميع أقسامها على استعداد تام لوضع خبراتها تحت تصرف البلد الصديق العراق واضاف: ان جميع أقسام قوى الامن الداخلي ، بما في ذلك الشرطة السيبرانية وشرطة المرور والوحدة الخاصة والتعليم والجامعة، ومكافحة المخدرات والإرهاب، وخاصة التعاون في مراسم الأربعين، هي مجالات يمكن ان تكون بحاجة إلى التعاون بين البلدين.

وقال: كما لا بد لي من تقديم شكر خاص فيما يتعلق بالتعاون في تسهيل حركة الزوار خلال أربعينية الامام الحسين (ع) العام الماضي، وآمل أن يزداد هذا التعاون المتبادل هذا العام أيضا، وتكون سهولة الحركة وسلامة الزوار متاحة.

*العلاقات الإيرانية العراقية مؤثرة للبلدين والمنطقة

من جانبه قال وزير الداخلية العراقي في هذا اللقاء: ان الروابط والعلاقات مهمة جداً بالنسبة لإيران والعراق، وعلينا أن نحاول توسيعها نظراً لتأثيرها في المنطقة بأكملها.

وعزى عبدالأمير الشمري باستشهاد الرئيس الايراني وعدد من مرافقيه، واعتبر فقده خسارة اليمة لانه لم يكن متعلقا بايران فقط بل بالامة الاسلامية كلها وكان نصيرا للمظلومين واتخذ الكثير من الإجراءات لدعمهم.

وأضاف وزير الداخلية العراقي: من المؤكد أن ثمرة هذه الزيارة لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على بلدينا، والتطورات السياسية في المنطقة تتطلب تعزيز العلاقات بعيداً عن أي تحديات.

وأشار عبدالأمير الشمري إلى أن العلاقات الإيرانية العراقية هي بحيث يمكن أن تؤثر في الأمن الدولي، وبالتالي فإن خطة حكومتنا هي تعزيز العلاقات بشكل شامل مع جمهورية إيران الإسلامية.

وأضاف وزير الداخلية العراقي: تم خلال هذه الزيارة التوصل إلى اتفاقيات في مجالات مختلفة مثل مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة وحرس الحدود والشرطة السيبرانية، ونأمل بتوسيع هذه العلاقات ودعم أمن شعبي البلدين.

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