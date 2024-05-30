المقاومة تستهدف دبابات الاحتلال في رفح وتوقع طواقمها بين قتيل وجريح

وأفاد مراسل الميادين في غزة، بأنّ المقاومة خاضت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المدعومة بطائرات "الأباتشي" في حي الزيتون جنوب شرق غزة.

وفي هذا الإطار، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة للاحتلال من نوع "ميركافا" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105"، قرب مفترق العبد جبر في مخيم يبنا في مدينة رفح.

كما تمكّن مقاتلوها من استهداف عددٍ من جنود الاحتلال الذين تحصنوا داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد "TBG"، في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح.

وقنص مقاتلو القسّام جندياً إسرائيلياً في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح، واستهدفوا جرافةً عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، وتجمعاً لقوات الاحتلال بقذائف "الهاون"، في منطقة تل زعرب في حي السلطان غرب مدينة رفح.

كذلك، فجّروا عبوةً رعدية في قوة من جنود الاحتلال قوامها 15 جندياً، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، في منطقة ملعب الفدائي في حي التنور شرق مدينة رفح.

وبعد عودتهم من خطوط القتال، أبلغ مقاتلو القسّام عن استهداف دبابتين للاحتلال من نوع "ميركافا" بقذيفتي "الياسين 105"، في محيط مسجد خالد بن الوليد في حي السلام شرق مدينة رفح.

واستهدفوا قوة راجلة للاحتلال تحصّنت في أحد المباني في محيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة في مدينة غزة بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيلٍ وجريح.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف تجمّع لجنود الاحتلال بقذائف "الهاون" النظامي من عيار 60، شرق رفح.

ودكّ مقاتلوها، بوابلٍ من قذائف "الهاون" النظامي من عيار 60، تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح، كما دمروا بالقذائف المضادة للدروع دبابة للاحتلال من نوع "ميركافا 4" في محيط مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وبصاروخ "107"، استهدف مقاتلو السرايا مجموعةً من جنود الاحتلال المتحصنة في مبنى بمحيط المستشفى التركي شمال المحافظة الوسطى، بالإضافة إلى جرافة عسكرية للاحتلال في جنوب مخيم يبنا في مدينة رفح.

ونشرت مشاهد مصوّرة من إسقاط طائرة للاحتلال من نوع "مافيك برو" والسيطرة عليها في سماء مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

أما كتائب شهداء الأقصى، فأعلنت قصف تحشدات جنود الاحتلال وآلياته العسكرية المتوغلة في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح، بقذائف "الهاون" النظامي، من عيار 60.

كما عرضت مشاهد مصوّرة من عملية الاستحكام المدفعي والصاروخي على تجمع لجنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في محيط المطار شرق قاطع رفح.

وأعلنت قصف مراكز القيادة والسيطرة على طول خط الإمداد لمحور "نتساريم" بوابلٍ من قذائف "الهاون" العيار الثقيل، واستهداف جرافة عسكرية من نوع "D9"، بقذيفة مضادة للدروع في محور التقدم في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما دكّ مقاتلوها تجمعات لجنود الاحتلال بوابلٍ من قذائف "الهاون"، من العيار الثقيل، شمال مخيم جباليا شمالي القطاع، وقصفوا بوابلٍ من قذائف "الهاون" النظامي من عيار 60، التحشدات العسكرية والآليات المتوغلة في منطقة حي السلام شرق رفح.

وبقذيفة "آر بي جي"، استهدفت كتائب شهداء الأقصى، دبابةً عسكرية للاحتلال من نوع "ميركافا" في منطقة الشوكة في رفح، مؤكّدةً إصابتها بشكل مباشر.

وقصفت قوات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم" بوابل من قذائف "الهاون" من عيار 60 و120 النظامي.

من جهتها، استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جنود الاحتلال وآلياته في منطقتي تبة زارع ومشروع عامر في محور التقدم شرق مدينة رفح بصواريخ "107" قصيرة المدى.

كما استهدفت ناقلة جند للاحتلال في محيط بنك فلسطين في حي السلطان غرب مدينة رفح، بصاروخ موجّه من نوع "107".

وبقذائف "الهاون"، استهدفت ثكنات جنود الاحتلال داخل موقع أبو مطيبق العسكري شرق المحافظة الوسطى، وقصفت جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في محيط مدرسة رابعة العدوية جنوب غرب مدينة رفح.

وفي الوقت الذي تواصل المقاومة عملياتها في مختلف المحاور، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بمقتل 3 جنود من الكتيبة "50" في لواء النخبة "ناحال" نتيجة انفجار قوة ناسفة قوية في مبنى محاصر في منطقة قتال في مدينة رفح، وإصابة 26 آخرين، بينهم 7 حالتهم حرجة، خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة.

وبمقتل هؤلاء، ارتفعت حصيلة قتلى "جيش" الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 639 قتيلاً، من بينهم 290 سقطوا منذ بداية العملية العسكرية البرية في قطاع غزّة. إضافةً إلى ذلك، أُصيب 3617 جندياً، وفقاً لما سمح بنشره "الجيش".

انتهى ** 2342