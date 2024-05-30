٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٥١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85494123
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استشهاد طفلة وإصابة 10 مدنيين جراء عدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى وبناء سكني في بانياس

٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٥١ ص
رمز الخبر: 85494123
استشهاد طفلة وإصابة 10 مدنيين جراء عدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى وبناء سكني في بانياس

طهران / 30 ايار/مايو/ارنا- استشهدت طفلة وأصيب عشرة مدنيين جراء عدوان إسرائيلي استهدف أحد المواقع في المنطقة الوسطى وبناء سكنياً في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس.

وقال مصدر عسكري سوري في تصريح لـ سانا مساء الاربعاء: إنه حوالي الساعة 30 : 19 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس بالمنطقة الساحلية.

وأوضح المصدر أن العدوان أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

من جهته أوضح الدكتور عماد بشور مدير مشفى بانياس أن عدد الإصابات التي وصلت إلى المشفى جراء العدوان الإسرائيلي بلغ ١٢ إصابة إضافة إلى طفلة بعمر السنتين استشهدت على الفور.

وقال بشور إن إصابتين بوضع حرج تم إدخالهما إلى غرفة العمليات بينما أشار إلى أن معظم الاصابات الباقية خفيفة إلى متوسطة حيث قدمت لهم جميع الاجراءات الطبية اللازمة.

انتهى ** 2342

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