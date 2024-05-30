استشهاد طفلة وإصابة 10 مدنيين جراء عدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى وبناء سكني في بانياس

وقال مصدر عسكري سوري في تصريح لـ سانا مساء الاربعاء: إنه حوالي الساعة 30 : 19 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس بالمنطقة الساحلية.

وأوضح المصدر أن العدوان أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

من جهته أوضح الدكتور عماد بشور مدير مشفى بانياس أن عدد الإصابات التي وصلت إلى المشفى جراء العدوان الإسرائيلي بلغ ١٢ إصابة إضافة إلى طفلة بعمر السنتين استشهدت على الفور.

وقال بشور إن إصابتين بوضع حرج تم إدخالهما إلى غرفة العمليات بينما أشار إلى أن معظم الاصابات الباقية خفيفة إلى متوسطة حيث قدمت لهم جميع الاجراءات الطبية اللازمة.

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