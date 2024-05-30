حزب الله يشنّ هجوماً مركباً على موقع البغدادي بالصواريخ والمسيّرات

وأعلنت المقاومة شنّها هجوماً مركّباً بالتتالي على موقع البغدادي، موضحةً أنّ الهجوم بدأ باستهداف الموقع وحاميته وانتشار جنوده ‏بالأسلحة الصاروخيّة، وتابعته بمسيّرات انقضاضيّة محمّلة بالقنابل، استهدفت غرفة عمليّات الموقع ‏والمراقبة.

وأكدت المقاومة أنّ الهجوم المركب أدى إلى إصابة الأهداف بدقة، وأحدث عدّة انفجارات وحرائق وحقق إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.

كذلك، استهدفت المقاومة التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع الراهب العسكري الإسرائيلي، بالأسلحة المناسبة التي أصابت أهدافها بشكل مباشر وأدت إلى تدمير تلك التجهيزات.

وأعلنت المقاومة استهدافها أيضاً انتشاراً ‏لجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في حرش شتولا، بالقذائف المدفعية.

ونشرت المقاومة مشاهد توثق عمليتها التي استهدفت موقع المالكية التابع لـ "جيش" الاحتلال عند الحدود اللبنانية الجنوبية، بهجوم ناري مُركّز.

وفجر الاربعاء، نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية مشاهد من الهجوم الناري المركّز، الذي نُفّذ اول أمس، من مسافة قصيرة ضدّ موقع "راميا" التابع لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

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