مسؤول: قرار مجلس صيانة الدستور بشأن معايير وشروط الانتخابات الرئاسية هو أساس العمل

وأعرب طحان نظيف في تصريح صحفي الاربعاء عن أمله في أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل جيد وفي مستوى يليق بالشعب الإيراني العظيم.

وقال: ان دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية شامل ويتضمن مختلف الظروف المحتملة. على سبيل المثال، كتبت المادة 131 من الدستور لمثل هذه الظروف التي لا يستطيع فيها رئيس الجمهورية مواصلة مهامه بسبب الوفاة أو المرض أو غير ذلك.

وأضاف: بموجب القانون، في مثل هذه الحالة، يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية مسؤوليات رئاسة الجمهورية. وعلى مجلس يتكون من رؤساء السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال 50 يوما كحد اقصى.

*ما هو الحد الأدنى والحد الأقصى لعمر المرشح؟

وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور فيما يتعلق بعمر المرشح: يجب أن لا يقل عمر المرشح للانتخابات الرئاسية عن 40 عامًا، ولا يزيد عن 75 عامًا عند التسجيل.

وحول الدرجة العلمية قال: هي درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها معتمدة من وزارة العلوم أو وزارة الصحة أو مركز إدارة الحوزات العلمية.

واوضح بان المرشح يجب ان يكون قد تولى مسؤولية تنفيذية في الدولة لفترة لا تقل عن 4 اعوام، شارحا طبيعة المسؤوليات التي تاتي في هذا الاطار.

*من هم المسؤولون الذين يجب أن يستقيلوا؟

وردا على سؤال حول أي المسؤولين يجب أن يستقيلوا من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: المادة 37 من قانون الانتخابات الرئاسية تاتي في هذا الصدد. حيث يجب على المسؤولين المعنيين بتنفيذ ومراقبة الانتخابات أن يستقيلوا من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، وما عداهم لا حاجة الى الاستقالة.

*جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في حال الضرورة

وأكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: تم تحديد موعد اجراء الانتخابات يوم 28 حزيران /يونيو. وإذا لم يحصل الشخص الأول على أغلبية الأصوات (50% + صوت واحد)، فسينتقل الشخصان الأول والثاني إلى الجولة الثانية؛ لذلك كل شيء يسير وفق القانون.

واوضح بانه سيتم بدءا من اليوم الخميس تسجيل اسماء المرشحين للانتخابات.

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