ضرورة التزام الصين بالحياد البناء فيما يتعلق بالقضايا الثنائية للجيران في الخليج الفارسي

وتستضيف الصين اليوم الخميس اجتماعا مع وزراء خارجية الدول العربية. وفي الأيام القليلة الماضية، عقدت الصين اجتماعات ثنائية ومنفصلة مع قادة البحرين ومصر وتونس والإمارات العربية المتحدة.

وبما أن الصين والجامعة العربية كان لهما في البيان المشترك الصادر في نهاية الاجتماع التاسع العام الماضي مواقف غير صحيحة فيما يتعلق بالجزر الإيرانية الثلاث والبرنامج النووي الإيراني وتم على اثرها توجيه التنبيهات اللازمة لهم، فمن المتوقع منطقيا أن لا تتخذ الصين هذه المرة نهجا متحيزا فيما يتعلق بالقضايا الثنائية للجيران في منطقة الخليج الفارسي.

ووفقا للقوانين الدولية وفي إطار العلاقات التقليدية، فإن أي تدخل متحيز في القضايا الثنائية بين مختلف البلدان سيؤدي بطبيعة الحال إلى ردود أفعال متبادلة ومتناسبة.

يذكر ان العلاقات الودية بين إيران والصين وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وقام الطرفان بتوسيع التفاعلات الشاملة في السنوات الأخيرة، ويؤمنان إيمانا راسخا بتطوير التفاعلات.

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