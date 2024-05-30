٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٨:١٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85494181
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بطولة غرب آسيا لالعاب القوى: 4 ميداليات ذهبية و 4 فضية حصيلة ايران في اليوم الاول

٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٨:١٠ ص
رمز الخبر: 85494181
بطولة غرب آسيا لالعاب القوى: 4 ميداليات ذهبية و 4 فضية حصيلة ايران في اليوم الاول

طهران / 30 ايار /مايو/ارنا- حصدت ايران 4 ميداليات ذهبية و 4 فضية في اليوم الأول من بطولة غرب آسيا لالعاب القوى في نسختها الخامسة المقامة في مدينة البصرة في العراق.

ففي مسابقة المشي لمسافة 10 كم تقلد حميد رضا زور آوند الميدالية الذهبية بتسجيله زمنا قدره 46:55.00 دقيقة.

وفي مسابقة القفز بالزانة حصدت مهسا ميرزا ​​طبيبي، الميدالية الذهبية بتسجيلها 3.80 متر، فيما حلت مواطنتها سميرا كرد علي في المركز الثاني وحصدت الميدالية الفضية بتسجيلها 3.40 متر.

ونالت بريسا عرب، الميدالية الذهبية في مسابقة العدو لمسافة 10 كم بزمن قدره 36:47.00 دقيقة.

وتمكن صادق خادمي من الفوز بالميدالية الفضية في رمي الرمح لمسافة 73.42 مترا.

وحصلت إلهام هاشمي على الميدالية الذهبية في رمي الثقل برقم قدره 13.77 متر.

وفي هذه المسابقة حلت زهراء اميدوار في المركز الثاني برمي الثقل لمسافة 13.14 متر.

وحصل حسين كيهاني على الميدالية الفضية في مسابقة 3 آلاف متر حواجز بزمن قدره 8:45.80 دقيقة.

انتهى ** 2342

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