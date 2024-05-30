بطولة غرب آسيا لالعاب القوى: 4 ميداليات ذهبية و 4 فضية حصيلة ايران في اليوم الاول

ففي مسابقة المشي لمسافة 10 كم تقلد حميد رضا زور آوند الميدالية الذهبية بتسجيله زمنا قدره 46:55.00 دقيقة.

وفي مسابقة القفز بالزانة حصدت مهسا ميرزا ​​طبيبي، الميدالية الذهبية بتسجيلها 3.80 متر، فيما حلت مواطنتها سميرا كرد علي في المركز الثاني وحصدت الميدالية الفضية بتسجيلها 3.40 متر.

ونالت بريسا عرب، الميدالية الذهبية في مسابقة العدو لمسافة 10 كم بزمن قدره 36:47.00 دقيقة.

وتمكن صادق خادمي من الفوز بالميدالية الفضية في رمي الرمح لمسافة 73.42 مترا.

وحصلت إلهام هاشمي على الميدالية الذهبية في رمي الثقل برقم قدره 13.77 متر.

وفي هذه المسابقة حلت زهراء اميدوار في المركز الثاني برمي الثقل لمسافة 13.14 متر.

وحصل حسين كيهاني على الميدالية الفضية في مسابقة 3 آلاف متر حواجز بزمن قدره 8:45.80 دقيقة.

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