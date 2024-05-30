٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٨:١٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85494185
T T
٠ Persons

سمات

وزير العمل الايراني: نمو السيولة النقدية انخفض من 42 الى 26 بالمائة

٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٨:١٢ ص
رمز الخبر: 85494185
وزير العمل الايراني: نمو السيولة النقدية انخفض من 42 الى 26 بالمائة

يزد / 30 ايار/مايو/ارنا- اعلن وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الايراني صولت مرتضوي إن الحكومة الثالثة عشرة برئاسة الرئيس الشهيد آية الله رئيسي تمكنت منذ بدء مهمتها من خفض نمو السيولة النقدية في البلاد من 42% إلى 26% بفضل الإدارة النقدية الجيدة والانضباط المالي.

وقال مرتضوي مساء الأربعاء في حفل تابين شهداء الخدمة، الرئيس آية الله رئيسي ورفاقه، في مدينة يزد (وسط): بفضل الإجراءات الجيدة والصادقة للحكومة وتخطيط الشهيد رئيسي، انخفض معدل الفقر في البلاد بمقدار 6.5 مليون شخص وان هذه العملية مستمرة بهمم المسؤولين.

وأشار إلى إجراءات ونتائج أخرى للحكومة الـ13 الحالية وشخص الشهيد رئيسي، قائلا: ان إنتاج القمح تجاوز 14 مليون طن وتم ضمان شراء 11 مليون طن منه من المزارعين.

واضاف: في ظل إدارة حكومة الشهيد رئيسي، تجاوزت صادرات بلادنا النفطية مليون برميل يوميا في غضون اقل من 6 اشهر.

وقال وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي في مجال السياسة الخارجية: رغم أن الكثير من الدول سعت إلى عزل الجمهورية الإسلامية عن العالم، الا انه بتخطيط الحكومة، نشهد عزلة أعداء البلاد والثورة.

واضاف مرتضوي: مع استشهاد رئيسي أعلنت الأمم المتحدة دقيقة صمت حدادا وزار إيران 200 شخصية بارزة و60 وفدا سياسيا من مختلف دول العالم لتقديم التعازي والمشاركة في برامج تابين رئيسي.

وأكد: كان الشهيد رئيسي شخصية نادرة، جعل من إيران الإسلامية بأدائه الجيد نموذجاً للدول الأخرى اليوم، وكان ملتزما تماما بأوامر وتوجيهات قائد الثورة.

وقال وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي: اليوم، وبفضل الجمهورية الإسلامية وقوتها الناعمة في دعم حماس، فإن أكثر من 95% من دول العالم تدين الكيان الصهيوني الغاصب.

واضاف مرتضوي: بالدبلوماسية الجيدة للحكومة الـ13 والشهيد رئيسي، اصبح سيف الاعداء ضد بلدنا في غمده ووضعت جميع خياراته تحت الطاولة.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .