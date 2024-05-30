وزير العمل الايراني: نمو السيولة النقدية انخفض من 42 الى 26 بالمائة

وقال مرتضوي مساء الأربعاء في حفل تابين شهداء الخدمة، الرئيس آية الله رئيسي ورفاقه، في مدينة يزد (وسط): بفضل الإجراءات الجيدة والصادقة للحكومة وتخطيط الشهيد رئيسي، انخفض معدل الفقر في البلاد بمقدار 6.5 مليون شخص وان هذه العملية مستمرة بهمم المسؤولين.

وأشار إلى إجراءات ونتائج أخرى للحكومة الـ13 الحالية وشخص الشهيد رئيسي، قائلا: ان إنتاج القمح تجاوز 14 مليون طن وتم ضمان شراء 11 مليون طن منه من المزارعين.

واضاف: في ظل إدارة حكومة الشهيد رئيسي، تجاوزت صادرات بلادنا النفطية مليون برميل يوميا في غضون اقل من 6 اشهر.

وقال وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي في مجال السياسة الخارجية: رغم أن الكثير من الدول سعت إلى عزل الجمهورية الإسلامية عن العالم، الا انه بتخطيط الحكومة، نشهد عزلة أعداء البلاد والثورة.

واضاف مرتضوي: مع استشهاد رئيسي أعلنت الأمم المتحدة دقيقة صمت حدادا وزار إيران 200 شخصية بارزة و60 وفدا سياسيا من مختلف دول العالم لتقديم التعازي والمشاركة في برامج تابين رئيسي.

وأكد: كان الشهيد رئيسي شخصية نادرة، جعل من إيران الإسلامية بأدائه الجيد نموذجاً للدول الأخرى اليوم، وكان ملتزما تماما بأوامر وتوجيهات قائد الثورة.

وقال وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي: اليوم، وبفضل الجمهورية الإسلامية وقوتها الناعمة في دعم حماس، فإن أكثر من 95% من دول العالم تدين الكيان الصهيوني الغاصب.

واضاف مرتضوي: بالدبلوماسية الجيدة للحكومة الـ13 والشهيد رئيسي، اصبح سيف الاعداء ضد بلدنا في غمده ووضعت جميع خياراته تحت الطاولة.

انتهى ** 2342