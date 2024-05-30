كنعاني يدعو سلطات افغانستان للعمل وفقا للأساليب الدولية المعترف بها

وردا على سؤال للصحفيين حول بعض الاخبار التي تحدثت عن اجراء تغييرات في كادر القنصلة العامة الافغانية في مشهد قال كنعاني ان اجراء اي تغيير على الطاقم القنصلي، يتبع الانظمة التي تحددها معاهدة فيينا لعام 1963 حول العلاقات القنصلية.

واضاف انه تم خلال اللقاء الذي عقده مشرف السفارة الافغانية في طهران مع مدير عام شؤون اسيا الجنوبية بوزارة الخارجية والطلب بتغيير كادر القنصلية العامة الافغانية بمدينة مشهد (شمال شرق)، وضع المذكور اليه في صورة الاجراءات المتعبة وان يحصل الكادر الجديد على موافقة وتاشيرات الدخول للدولة المضيفة ومن ثم مباشرة المهمة الموكلة اليه.