٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١:٣١ م
رمز الخبر: 85494555
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journalistکاظم شماعییان

كنعاني يدعو سلطات افغانستان للعمل وفقا للأساليب الدولية المعترف بها

٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١:٣١ م
رمز الخبر: 85494555
كنعاني يدعو سلطات افغانستان للعمل وفقا للأساليب الدولية المعترف بها

طهران/ 30 ايار/مايو/ارنا – دعا الناطق باسم الخارجية ناصر كنعاني اليوم الخميس، سلطات وزارة الخارجية الافغانية للتصرف وفقا لمعاهدة فيينا لعام 1963 وبما يتطابق مع الاساليب الدولية المعترف بها ان ارادت اجراء اي تغيير على طاقمها القنصلي

وردا على سؤال للصحفيين حول بعض الاخبار التي تحدثت عن اجراء تغييرات في كادر القنصلة العامة الافغانية في مشهد قال كنعاني ان اجراء اي تغيير على الطاقم القنصلي، يتبع الانظمة التي تحددها معاهدة فيينا لعام 1963 حول العلاقات القنصلية.

واضاف انه تم خلال اللقاء الذي عقده مشرف السفارة الافغانية في طهران مع مدير عام شؤون اسيا الجنوبية بوزارة الخارجية والطلب بتغيير كادر القنصلية العامة الافغانية بمدينة مشهد (شمال شرق)، وضع المذكور اليه في صورة الاجراءات المتعبة وان يحصل الكادر الجديد على موافقة وتاشيرات الدخول للدولة المضيفة ومن ثم مباشرة المهمة الموكلة اليه.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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