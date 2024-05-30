حاخامات يهود يلتقون مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المراة

وقال احد الضيوف وهو السيد يسرول في اللقاء ان الامام الخميني (رض) ميّز بين اليهودية والصهيونية، واعتبرهما يختلفان عن بعضهما، وهذا كان السبب في الدعاية السلبية التي تمارس ضد ايران بسبب مكافحتها الصهيونية لا اليهودية.

واعتبر ان الرئيس الشهيد الراحل كان يتمتع بقاعدة شعبية ومثابرا مضيفا انهم لمسوا خلال مراسم التشييع، حرص الجماهير على القائد ورئيس الجمهورية وقال: كلما مشينا، كلما راينا الافواج البشرية.

اما مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المراة والاسرة انسية خزعلي فقد توجهت الى الضيف وقالت: لقد قلت الصواب كاملا بشان الرئيس الراحل، ان العدو كان يريد النيل منه والاضرار بموقعه، مؤكدة انه مع استشهاد رئيس الجمهورية برز مرة اخرى حرص الشعب تجاه القائد ورئيس الجمهورية.

واشارت خزعلي الى اقامة ملتقى افتراضي حول موضوع الحركة العالمية للالتزام بالاسرة، وهي مبادرة اطلقها الرئيس الشهيد الراحل في الامم المتحدة ووجهت دعوة للضيوف والمفكرين والناشطين في مجال الاسرة للمشاركة والتعاون بهدف دعم اساس الاسرة.