اطلاق تسمية "الشهيد اية الله رئيسي" على منطقة اصفهان النووية

وقال اسلامي في المراسم التي جرت اليوم الخميس في هذه المنطقة ان هذه التسمية جاءت تكريما لخدمات وذكرى الشهيد اية الله سيد ابراهيم رئيسي والشهداء المرافقين لهم وكذلك شهداء الصناعة النووية.

واضاف ان الرئيس الشهيد كان يدعم دائما الصناعة النووية لانها مقولة استراتيجية في الصناعة وعلى الصعيد الدولي وتحظى بموقع هام.

وراى اسلامي ان النهوض بالصناعة النووية يسهم في النهوض بموقع البلاد ومكانتها ورفاهية الشعب ويتعين الافادة من التكنولوجيا النووية في مختلف الاجهزة اكثر من الماضي.

واشار الى تدشين "مجمع المعالجة الاشعاعية في اصفهان" بهدف مكافحة الآفات والجراثيم الغذائية وزيادة فترة تخزين المحاصيل الزراعية قائلا ان من المقرر ان تعمل 12 منطقة في البلاد في مجال التشعيع، فيما تعد اصفهان القطب الاول من الاقطاب الـ 12.

واكد انه ومن خلال توظيف هذه الصناعة، سنكون قادرين على زيادة نسبة انتاج البالغة 130 مليون طن من المحاصيل الزراعية وخفض الاضرار وزيادة الانتاجية.

واوضح اسلامي انه سيتم حتى منتصف العام الايراني الحالي تدشين 7 مناطق تعمل في مجال التعريض للاشعاع في البلاد.