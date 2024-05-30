3 مرشحين تمتعوا لحد الان بالشروط اللازمة للتسجل للانتخابات الرئاسية

واضاف انه حتى الان كان هناك 3 مرشحين فقط يحظون بالشروط اللازمة. موضحا ان عملية التسجيل ستستمر حتى الساعة 18 من هذا اليوم بالتوقيت المحلي.

واوضح انه تقرر هذا العام ان الذين تتراوح اعمارهم ما بين 40 و 70 سنة ويحملون مؤهل الماجستير وما فوق، وكذلك يمتلكون خبرة لاربع سنوات في الادارة، وعدم امتلاكهم سوء سوابق، يمكنهم مراجعة وزارة الداخلية للتسجل للانتخابات الرئاسية في دورتها الرابعة عشرة.

ووفقا للمادتين 131 و 132 من الدستور، فانه في حالة وفاة او عزل او استقالة او غيبة أو مرض رئيس الجمهورية لا كثر من شهرين أو في حالة انتهاء الولاية الرئاسية ولم يتم انتخاب رئيس جديد او امور اخرى من هذا القبيل، فان النائب الاول لرئيس الجمهورية وبموافقة من قائد الثورة، يتولى صلاحيات ومسؤوليات رئيس الجمهورية وتتشكل لجنة من رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية والنائب الاول لرئيس الجمهورية، للتمهيد لاجراء انتخابات رئاسية في فترة اقصاها 50 يوما، لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وقد بدات عملية تسجيل المرشحين للرئاسيات اليوم الخميس وتستمر 5 ايام. وبعد ذلك، تكون مهلة امام مجلس صيانة الدستور من سبعة ايام لدراسة اهلية المرشحين وبالتالي الاعلان عن اسماء المرشحين يوم 11 حزيران/يونيو.

وتبدا الحملات الانتخابية للمرشحين في 12 حزيران وتستمر حتى 27 منه، على ان تجرى الانتخابات الرئاسية في دورتها الرابعة عشرة يوم 28 حزيران/يونيو، ويتم فيها انتخاب الرئيس التاسع للبلاد باقتراع مباشر من الشعب.