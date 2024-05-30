محادثات هاتفية بين باقري وبن فرحان حول العلاقات الثنائية واوضاع المنطقة

وقال باقري في هذا الصدد: في اتصال هاتفي مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان، ثمنت حضور كبار المسؤولين السعوديين في حفل تأبين الرئيس الشهيد ووزير الخارجية الشهيد ومرافقيهما.

وأضاف باقري: في ظل العلاقات الطيبة بين البلدين، نحن على ثقة من أن الحجاج الإيرانيين سيؤدون مناسك الحج بأمان وسلام وراحة.

وقال القائم بأعمال الخارجية الايرانية: أثناء استعراضنا للوضع الماساوي الحالي في رفح والإبادة الجماعية من قبل الصهاينة في فلسطين، أكدنا على اتخاذ إجراءات فعالة ومشتركة لمنع استمرار كيان الاحتلال في الإبادة الجماعية.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قد اعرب في اتصال هاتفي، الاسبوع الماضي مع علي باقري، عن تعازي العاهل وولي العهد والحكومة والشعب السعودي لقائد الثورة والحكومة والشعب الايراني بمناسبة استشهاد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ومرافقيهما.

كما قام وزير الخارجية السعودي بزيارة إلى طهران يوم الأربعاء من الاسبوع الماضي للمشاركة في مراسم تابين شهداء المروحية التي أقلت الرئيس الشهيد.

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