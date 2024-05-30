دول أميركا اللاتينية تحيي ذكرى الرئيس الإيراني في الأمم المتحدة

وقال ممثل هايتي، نيابة عن مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في حفل تأبين الرئيس ووزير الخارجية الإيراني وغيرهم من شهداء حادث تحطم المروحية الإيرانية: بالنيابة عن مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أود في هذا الحفل أن احيي ذكرى السيد إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأمير عبد اللهيان، وزير الخارجية، والوفد المرافق لهما.

وأضاف: إن مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تعرب عن تعازيها ومواساتها الخالصة للشعب والحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية لحادث الوفاة المأساوية للسيد سيد إبراهيم رئيسي، رئيس جمهورية إيران الإسلامية والسيد حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية ، ورفاقهما عقب حادث المروحية في 19 مايو 2024. اننا اذ نحيي هذه الذكرى ، نود أن نعرب عن تضامننا وتعاطفنا مع أسرهم.

وقال ممثل دول أمريكا اللاتينية في الأمم المتحدة: إن وفاة الرئيس الإيراني صدمت العالم وأغرقت الشعب الإيراني كله في حالة من الحزن.

وأضاف ممثل دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: لقد خدم السيد إبراهيم رئيسي شعبه وبلده بشغف ومثابرة وتصميم. وكان قد انضم إلى النظام القضائي الإيراني في سن مبكرة وبدأ خدمته هناك وشغل مناصب قضائية مختلفة طوال حياته.

وقال: في هذا الظرف المحزن تقدم دول اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تعازيها لشعب وحكومة إيران، خاصة أسرة السيد إبراهيم رئيسي واسر رفاقه الآخرين. كما تتمنى دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للشعب الإيراني التقدم والنجاح.

وأضاف: اننا نتذكر التزام الرئيس الراحل بالتعددية والتعاون الدولي والدور الهام الذي أولاه للأمم المتحدة كإطار مهم للتعاون والدبلوماسية، فضلا عن جهوده لتعزيز العلاقات الودية مع الدول الأخرى، وتعزيز التنمية الاقتصادية والتعاون الاقليمي.

انتهى ** 2342