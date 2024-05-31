٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٠٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85494984
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حماس: لن نقبل استمرار المفاوضات في ظل العدوان والإبادة الجماعية لشعبنا

٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٠٦ ص
رمز الخبر: 85494984
حماس: لن نقبل استمرار المفاوضات في ظل العدوان والإبادة الجماعية لشعبنا

طهران / 31 ايار/مايو/ارنا- أكدت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، إبلاغها الوسطاء، يوم الخميس، موقفها الواضح، ومفاده أنّه في حال أوقف الاحتلال حربه وعدوانه ضد شعبنا في غزة، فهي مستعدة للتوصل إلى اتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة.

وذكّرت حماس، في بيانٍ لها، بأنها أبدت مرونةً وإيجابية مع جهود الوسطاء في جميع جولات التفاوض غير المباشرة السابقة، وصولاً إلى إعلان الموافقة على مقترحهم المُقدّم في السادس من أيار/مايو الجاري.

وقالت الحركة إنّ "الاحتلال استخدم هذه المفاوضات غطاءً لاستمرار العدوان والمجازر ضد شعبنا الفلسطيني. وردّ على موقفنا الإيجابي باجتياح مدينة رفح واحتلال المعبر، وقدم ملاحظات تفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء".

وشدد البيان على أنّ حركة حماس والفصائل الفلسطينية لن تقبل أن تكون جزءاً من هذه السياسة، عبر استمرار المفاوضات في ظل العدوان، والقتل والحصار والتجويع والإبادة الجماعية لشعبنا.

انتهى ** 2342

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