حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال وتموضعين لجنوده بالصواريخ وقذائف المدفعيّة

وأكدت المقاومة الإسلامية، الخميس، استهدافها ثكنة "زرعيت" الإسرائيلية بالقذائف المدفعية، التي أصابتها إصابة مباشرة.
وبالأسلحة الصاروخية، استهدفت المقاومة موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وموقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، محققةً إصابات مباشرة في العمليتين.
واستهدفت المقاومة الإسلامية انتشاراً لجنود "جيش" الاحتلال في محيط موقع جل العلام، كما استهدفت انتشاراً آخر للجنود الإسرائيليين في موقع عداثر، بالقذائف المدفعيّة، التي حقّقت إصابات مباشرة في الاستهدافين.
ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء في ساحة بلدة حولا الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة مبنى يستخدمه جنود "جيش" الاحتلال في مستوطنة المنارة، بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.
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