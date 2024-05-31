حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال وتموضعين لجنوده بالصواريخ وقذائف المدفعيّة

وأكدت المقاومة الإسلامية، الخميس، استهدافها ثكنة ‏"زرعيت" الإسرائيلية بالقذائف المدفعية، التي أصابتها إصابة مباشرة.

وبالأسلحة الصاروخية، استهدفت المقاومة موقع زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وموقع الرمثا ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، محققةً إصابات مباشرة في العمليتين.

واستهدفت المقاومة الإسلامية انتشاراً ‏لجنود "جيش" الاحتلال في محيط موقع جل العلام، كما استهدفت انتشاراً آخر للجنود الإسرائيليين في موقع عداثر، بالقذائف المدفعيّة، التي حقّقت إصابات مباشرة في الاستهدافين.

ورداً على ‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء في ‏ساحة بلدة حولا الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة مبنى يستخدمه ‏جنود "جيش" الاحتلال في مستوطنة المنارة، بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.

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