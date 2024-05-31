٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٣٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85494989
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شهيدان وجرحى من المدنيين جراء عدوان جوي أميركي - بريطاني على عدة مناطق في اليمن

٣١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٣٤ ص
رمز الخبر: 85494989
شهيدان وجرحى من المدنيين جراء عدوان جوي أميركي - بريطاني على عدة مناطق في اليمن

طهران / 31 ايار/مايو/ارنا-استهدف عدوانً أميركي-بريطاني، منتصف ليل الخميس-الجمعة، عدداً من المواقع في عدة محافظات يمنية، تضمنت مناطق في محيط المطار الدولي في صنعاء، وميناء الصليف، ومديرية الحوك جنوبي مدينة الحديدة.

وأكد مراسل الميادين أنّ مجمل غارات العدوان الأميركي - البريطاني بلغ 13 غارةً، موضحاً أنّ 3 غارات منها استهدفت منطقة النهدين فيما استهدفت رابعة محيط مطار صنعاء الدولي.

وأضاف مراسل الميادين بأنّ العدوان الجوي استهدف منطقة غليفقة الساحلية في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة.

وأعلن مدير مكتب الميادين في اليمن بأنّ المعلومات الأولية تفيد بوقوع جرحى من الزملاء الصحافيين في إذاعة الحديدة من جراء العدوان الأخير.

وأفادت مصادر محلية بأنّ العدوان الأميركي - البريطاني على مقر إذاعة الحديدة في مديرية الحوك، على البحر الأحمر غرب اليمن، أوقع شهيدين وعدداً من الجرحى.

كما استهدف العدوان أيضاً بغارة شبكة الاتصالات بمنطقة الأعبوس بمديرية حيفان جنوبي محافظة تعز جنوب غرب اليمن، وبغارتين استهدفتا منطقة جربان في مديرية سنحان جنوب محافظة صنعاء.

انتهى ** 2342

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