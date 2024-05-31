علي باقري: ملتزمون بلعب دور فعال من أجل استدامة الأمن والاستقرار في القوقاز

جاء ذلك في اتصال هاتفي للقائم باعمال الخارجية الايرانية يوم الخميس مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان الذي قدم التعازي للحكومة والشعب الايراني باستشهاد الرئيس آية الله رئيسي ومرافقيه مؤكدا على استمرار تعاون الحكومة الأرمينية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتحقيق الأهداف المرجوة لقادة البلدين.

وفي هذه المحادثة الهاتفية، شكر علي باقري رسائل التعزية من كبار المسؤولين في أرمينيا، بما في ذلك الرئيس ورئيس الوزراء ووزير خارجية هذا البلد، وكذلك زيارة رئيس الوزراء ووزير خارجية أرمينيا إلى طهران للمشاركة في مراسم تابين الرئيس الايراني الشهيد ووزير الخارجية الشهيد ورفاقهما، وأكد أهمية تنفيذ تصريحات قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله رئيس وزراء أرمينيا المسؤول في الجانب الارميني عن تحقيق الأهداف الاستراتيجية بين البلدين.

وشدد القائم بأعمال وزير الخارجية على الأمن النابع ذاتيا باعتباره مبدأ الأمن الإقليمي لجمهورية إيران الإسلامية، وقال: إن إيران ملتزمة بلعب دور فعال في الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة القوقاز.

كما أكد باقري استعداد إيران لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في عهد الرئيس الشهيد ووزير الخارجية، وأعرب كذلك عن تعاطف الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع اسر ضحايا الفيضانات الأخيرة في أرمينيا وأعلن استعداد إيران لمساعدة المنكوبين.

من جانبه وصف وزير خارجية أرمينيا دور جمهورية إيران الإسلامية في تعزيز السلام في منطقة جنوب القوقاز بأنه مهم.

كما أعرب عن ارتياحه لتعاون إيران في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في أرمينيا، بما في ذلك طريق أغاراك-كاجران.

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