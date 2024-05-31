ابرام اتفاق بين شركتين من ايران والاتحاد الأوراسي لتجارة البضائع في مسار الخليج الفارسي وأفريقيا

وافاد تقرير صادر عن السفارة الإيرانية في موسكو، انه تم توقيع هذا الاتفاق بين "مؤسسة جهاد الاستقلال" من إيران والشركة القابضة (الشركة الأم المتخصصة) اغرواكسبرس من الاتحاد الاوراسي.

وفي هذا الحفل أكد سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي على أهمية تطوير التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ووصف توقيع هذه الاتفاقية بأنه نتيجة لجهود الطرفين لتطوير العلاقات.

ويهدف إبرام هذا الاتفاق تسهيل تجارة المنتجات الغذائية في دول المنطقة واستخدام قدرات إيران الترانزيتية لإرسال الحبوب واللحوم والبذور الزيتية إلى دول الخليج الفارسي والدول الأفريقية.

وبحسب هذا التقرير، فانه تم توقيع الاتفاق من قبل مؤسسة جهاد الاستقلال نيابة عن وزارة الجهاد الزراعي الايرانية وشركة Agroexpress القابضة نيابة عن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

يذكر ان شركات كبرى من روسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وبيلاروسيا وأرمينيا هي أعضاء في Agroexpress Holding.

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