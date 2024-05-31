ايران تحصد 8 ذهبيات و 6 فضيات في اليوم الثاني لبطولة غرب آسيا لالعاب القوى

ففي سباق 5 آلاف متر مشي، حصدت فاطمة الزهراء قلعة نوئي الميدالية الذهبية بزمن قدره 27:39.00 دقيقة فيما نالت مواطنتها زينب احدي الميدالية الفضية بزمن قدره 30:00.00 دقيقة.

وتمكن محمد رضا طيبي، من حصد الميدالية الذهبية برمي الجلة بتسجيله 18.98 مترا.

ونال العداء مسعود كامران، الميدالية الذهبية في سباق العدو حواجز لمسافة 100 م بتسجيله زمنا قدره 13.81 ثانية.

وفي الوثب الطويل، حصدت ريحانة مبيني، صاحبة الرقم القياسي الوطني في الوثب الطويل، الميدالية الذهبية بتسجيلها 6.22 متر، فيما نالت الهة رحيمي فر الميدالية الفضية بتسجيلها 5.95 متر.

وفي سباق 400 متر عدو سيدات، تمكنت نازنين فاطمة عيديان من عبور خط النهاية بزمن قدره 55.28 ثانية لتحصد الميدالية الذهبية. كما حصلت كجان رستمي، على الميدالية الفضية بقطعها مسافة السباق بزمن قدره 56.54 ثانية.

وفي سباق 800 متر عدو سيدات، حصدت تكتم دستاربندان الميدالية الذهبية بتسجيلها زمنا قدره 2:08.20 دقيقة، محطمة الرقم القياسي الوطني البالغ 2:08.86 دقيقة ، وجاءت بعدها نكين آذري عدالت، متقلدة الميدالية الفضية بزمن قدره 2:10.35 دقيقة. وسيتم تسجيل هذا الرقم القياسي الوطني الجديد بعد اختبار المنشطات السلبي للعداءة الايرانية.

وفي سباق 800 متر عدو رجال، تمكن علي أميريان من عبور خط النهاية بزمن قدره 1:47.74 دقيقة محتلا المركز الثاني.

وفازت مليكا نوروزي بالميدالية الذهبية في سباق رمي القرص برقم قدره 56.52 متر، فيما حلت زهراء عرب رستمي، صاحبة الرقم القياسي الوطني ، في المرتبة الثانية بتسجيلها 54.77 مترا حاصدة الميدالية الفضية.

وفي سباق 3000 متر، تجاوزت حديثة رؤوف، خط النهاية بزمن قدره 11:20.26 دقيقة محتلة المركز الاول، لتحصد الميدالية الذهبية الثامنة لايران في اليوم الثاني من هذه البطولة.

وتقام النسخة الخامسة من منافسات بطولة غرب آسيا لألعاب القوى في مدينة البصرة جنوب العراق خلال الفترة من 29 ايار/مايو الى 1 حزيران/يونيو.

انتهى ** 2342