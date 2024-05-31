أنصار الله: ‏لن نترك غزة وفلسطين لو جاء العالم كله وصب كل أسلحته على صنعاء

هذا القيادي في حركة انصار الله، صرح بذلك فجر الجمعة ردا على الهجوم المتكرر الذي شنه التحالف الامريكي البريطاني على مدينة صنعاء.

في سياق متصل، لفت عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله "علي القحوم"، بان العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن مستمر منذ سنوات وليس وليد اللحظة؛ مؤكدا في تصريح صحفي على، أنّ عمليات اليمن في البحر مستمرة حتى رفع الحصار وإنهاء العدوان على قطاع غزة ولن تتوقف قبل ذلك.

وأضاف أنه، "إذا أراد الأميركي أن لا يتوسع الصراع فعليه أن يوقف العدوان والحصار على غزّة وإلا فإنّ الضربات اليمنية ستستمر وتتوسع".

وتابع القحوم: اليمن سيرد من دون شك على العدوان ولن يتمكن الأميركي والبريطاني على صده وسيكون بالتأكيد ردًا مؤلمًا، موضحًا أنّه يجب على الأميركيين والبريطانيين أن يدركوا حجم تصاعد قوة اليمن، وأنّ صواريخنا الباليستية ستصل أهدافها في البحر وفي أرضنا المحتلة.

وأفادت مصادر يمنية باستشاهد شخصين وإصابة آخرين في غارات أميركية بريطانية على محافظة الحديدة غربي اليمن، ليل الخميس الجمعة.

وذكرت المصادر، أن دوي انفجارات عنيفة سمعت في صنعاء تزامنا مع قصف استهدف المطار الدولي ومنطقة النهدين جنوب العاصمة ومنطقة جربان في مديرية سنحان.

وأوردت، أن القصف استهدف محافظة الحديدة أيضا بأربع غارات على مديرية الحوك، ومن بين المواقع المستهدفة مبنى الإذاعة في مديرية الحوك.

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