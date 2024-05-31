علي لاريجاني يدخل السباق الرئاسي في ايران

وافادت ارنا، ان لاريجاني توجه صباح اليوم الجمعة، الى مقر لجنة الانتخابات (بطهران) من اجل التسجيل وخوض انتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية في ايران، لنسختها الرابعة عشرة.

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