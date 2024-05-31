علي لاريجاني يدخل السباق الرئاسي في ايران

وافادت ارنا، ان لاريجاني توجه صباح اليوم الجمعة، الى مقر لجنة الانتخابات (بطهران) من اجل التسجيل وخوض انتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية في ايران، لنسختها الرابعة عشرة.
انتهى ** ح ع
طهران / 31 ايار / مايو / ارنا – وصل قبل قليل، "علي لاريجاني" عضور مجمع تشخيص مصلحة النظام، رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني سابقا، الى مقر لجنة الانتخابات، ايذانا بدخوله رسميا سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة في ايران.
وافادت ارنا، ان لاريجاني توجه صباح اليوم الجمعة، الى مقر لجنة الانتخابات (بطهران) من اجل التسجيل وخوض انتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية في ايران، لنسختها الرابعة عشرة.
انتهى ** ح ع
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