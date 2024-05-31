وزارة الصحة اليمنية : 16 شهيداً وأكثر من 30 جريحاً للعدوان الأمريكي - البريطاني على اليمن

وأدانت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، العدوان الأمريكي البريطاني واستهدافه بالقصف المباشر للأعيان المدنية بمحافظة الحديدة.



واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم، عمليات القتل المتعمدة وغير القانونية التي نفذها طيران العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني بحق المدنيين، جرائم حرب مضافة لرصيده الإجرامي بحق الشعب اليمني، وتشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني.



ونوهت بان أن هذا العدوان يؤكد حجم التأثير الكبير للعمليات البطولية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد الأهداف الأمريكية والبريطانية والصهيونية.



وأكد البيان أن اليمن قيادة وشعباً وجيشاً سيبقى عزيزاً وعصياً شامخاً، ولن يزيده هذا العدوان إلا قوةً وإصراراً على مواجهته وإفشال أهدافه، ومواصلة نصرة الشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة.

واستهدف العدوان الأمريكي البريطاني اليوم الجمعة، شبكة الاتصالات في مديرية حيفان بمحافظة تعز.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن طيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدف مبنى الإذاعة في المديرية ما أدى حتى الان، إلى استشهاد 16 مواطنا وإصابة 30 آخرين.

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