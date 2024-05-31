السفارة الايرانية في السويد : يجب عدم الوثوق بالتقارير الصادرة عن الكيان الصهيوني

وعلقت السفارة في بيانها على الانباء السلبية (ضد ايران) والتي تداولتها وسائل اعلام سويدية مؤخرا.

وجاء في هذا البيان :

بسمه تعالی

في الوقت الذي اصابت العالم وافطرت قلوب الاحرار جميعا، تلك الجرائم والاعمال اللاانسانية والابادة والمروعة والمشينة التي يقترفها الكيان القاتل للاطفال بحق الشعب الفلسطيني، للاسف هناك وسائل اعلام سويدية قامت استنادا الى المزاعم الكاذبة للاعلام الصهيوني والاجهزة التابعة لهذا الكيان، بنشر تقارير لا اساس لها من الصحة ومفبركة بامتياز، ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي موضع الرد على هذه المزاعم الكاذبة، يكفي تتبع مصادر تلك الانباء والاجهزة الاستخبارية والامنية الاسرائيلية التي تقف وراءها؛ هذا الكيان الذي لديه سجل واضح للجميع في مجال فبركة الاخبار والتقارير المتعلقة بمجازر الابادة التي يقترفها في قطاع غزة.

ان الكيان الصهيوني الذي يرتكب في وضح النهار هكذا مجازر وحشية، يعمد بكل وقاحة ومن خلال فبركة الاخبار والتقارير المزيفة، الى تبرئة نفسه وتبرير ارتكابه تلك الجرائم الصادمة.

ان المتوقع من وسائل الاعلام السودية ان لا تثق بالمزاعم والتقارير الصادرة عن الكيان الصهيوني اطلاقا، بل تسخر طاقاتها في ذات الاتجاه مع التيار العالمي العظيم، لاجل وقف جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة.

انتهى ** ح ع