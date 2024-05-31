باقري كني : استمرار الحرب على غزة بادرة نصر الشعب الفلسطيني

طهران/ 31 ايار/ مايو/ ارنا- قال وزير الخارجية الايراني بالوكالة "علي باقري كني " : ان استمرار الحرب على غزة خلال الاشهر الثماني الماضية، وحده يشكل بادرة انتصار الشعب اليمني؛ مبينا ان الصهاينة لم يحققوا طوال هذه الفترة ايا من اهدافهم العسكرية التي يسعون وراءها من خلال الحرب على غزة.

جاء ذلك في تصريحات ادلى بها وزير الخارجية الايراني المكلف، قبل خطبة الجمعة من العاصمة طهران. يتبع ...** ح ع