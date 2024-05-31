علماء المسلمين الشيعة ماضون حتى النهاية في حماية الشعب الفلسطيني المظلوم

وافادت ارنا، ان "اية الله اعرافي"، اعلن عن هذا الموقف عبر بيانه الصادر اليوم الجمعة، ردا على مجازر الصهاينة المهولة بغزة، واخرها التي طالت خيام النازحين في مدينة رفح.

واكد بان الكيان الصهيوني قاتل الاطفال والجزار افطر قلوب الجميع بارتكابه مجزرة جديدة لم يسبق لها نظير بحق هؤلاء النازحين.

وتطلع مدير الحوزات العلمية في ايران، بان العالم سيشهد ذلك اليوم الذي تتحول فيه الدماء الزكية لاطفال غزة المظلومين الى سيل هائج يجرف معه الركائز الهزيلة للكيان الصهيوني ومناصريه لاسيما الشيطان الاكبر امريكا.

كما استنكر الصمت المقيت من جانب الغرب وعدد من الانظمة العربية والاسلامية حيال جرائم الكيان الصهيوني المهولة؛ مؤكدا بان تلك المواقف المخزية هي التي اعطت الضوء الاخضر للصهاينة وزادتهم صلافة لاستمرار الحرب في رفح.

وختم الشيخ اعرافي : اننا نقسم امام الله نيابية عن جميع علماء المسلمين الشيعة، باننا سنواصل وقوفنا الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم حتى النفس الاخير وتحقيق النصر النهائي.

انتهى ** ح ع