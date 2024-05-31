اليمن يشهد مليونية جماهيرية جديدة نصرة للشعب الفلسطيني

ورفع المشاركون في المسيرات والوقفات التي حضرها وكلاء المحافظة والقيادات المحلية والتنفيذية والعلماء والشخصيات الاجتماعية، العلمين اليمني والفلسطيني وشعارات التحدي لتحالف العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمنP مرددين هتافات التنديد بجرائم الكيان الصهيوني في غزة والأراضي المحتلة.



واشاد بيان صادر عن المسيرات والوقفات، بالعمليات النوعية للقوات المسلحة في استهداف الطائرات المعادية في أجواء البيضاء ومأرب والسفن الداعمة لكيان العدو ومنع مرورها من البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.



وأعلن البيان، الاستعداد لمواجهة العدوان على اليمن وتقديم التضحيات في سبيل الانتصار للأقصى وغزة ودعم المقاومة الباسلة.



كما أكد البيان، الاستمرار في نصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدو الصهيوني حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وايضا الاستمرار في التحشيد والتعبئة لمواجهة العدو الصهيوني والأمريكي والبريطاني.



ودعا بيان المسيرات الجماهيرية في اليمن، الشعوب العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف مشرف في نصرة الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته الباسلة؛ مؤكدا على الاستمرار في مقاطعة المنتجات والبضائع الداعمة للعدو الصهيوني تضامنا مع أبناء غزة.



وحيا البيان، الملاحم البطولية التي تسطرها المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني الغاصب؛ داعياً أبناء الأمة وأحرار العالم إلى دعم الشعب والمقاومة الفلسطينية بكل السبل المتاحة لتعزيز الصمود والثبات والدفاع عن أرض فلسطين والمسجد الأقصى.

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