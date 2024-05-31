باقري يعلن استعداد ايران الكامل للتعاون مع السعودية لاقامة مناسك الحج

وفي محادثات هاتفية مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، يوم الجمعة، اعرب وزير الخارجية الايراني بالانابة علي باقري عن شكره لرسائل التعازي والمواساة من كبار المسؤولين السعوديين وخاصة الاتصال الهاتفي من ولي العهد مع محمد مخبر رئيس الجمهورية بالوكالة، ومشاركة وفع سعودي رفيع المستوى للمشاركة في مراسم تكريم الرئيس ووزير الخارجية الشهيدين.

واعرب باقري عن تقديره لاجراءات السعودية في تقديم التسهيلات للحجاج الايرانيين في مكة والمدينة واعرب عن شكره للتعاون الجيد والبناء من قبل وزارة الحج السعودية مع منظمة الحج والزيارة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، واكد استعداد ايران التام للتعاون مع السعودية من اجل اجراء مناسك حج هذا العام بأنجح صورة ممكنة، لافتا الى ضرورة استمرار التعاون القنصلي الجيد بين البلدين.

كما اشار باقري الى جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة وخاصة في رفح، وقال: خلال الايام الاخيرة شهدنا احداثا مريرة وكارثية ضد النازحين الفلسطينيين في منطقة رفح اسفرت عن استشهاد عشرات النساء والاطفال الابرياء والعزل والمظلومين.

وتابع: ان هذه الهجمات الوحشية اضافت ورقة عار اخرى الى السجل الضخم لجرائم الكيان الصهيوني الخبيث السفاك، حيث يواجه الكيان المحتل للقدس هزائم غير مسبوقة بما فيها على الاصعدة السياسية والحقوقية والدبلوماسية العامة، وفي ذات الوقت يحاول ان يعوضها من خلال الجرائم في رفح.

وشدد وزير الخارجية الايراني بالوكالة على المسؤولية الدينية والاسلامية للجميع في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة وخاصة في رفح، واكد ضرورة ان تتعاون الدول الاسلامية ودول المنطقة لاتخاذ اجراءات عملية بهذا الخصوص.

من جانبه، اعرب وزير الخارجية السعودي عن ارتياحه لحضور الحجاج الايرانيين في مناسك الحج لهذا الموسم، مؤكدا: اننا نسعى لتوفير كل التسهيلات اللازمة للحجاج الايرانيين.

وأشار فيصل بن فرحان الى الاحداث المريرة في غزة ومنطقة رفح، وبين: ان الكيان الصهيوني لا يعرف حدا لممارساته الاجرامية.

كما اكد الجانبان في هذه المحادثات الهاتفية على مواصلة المشاورات بين البلدين.

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