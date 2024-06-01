ايران تحصد 3 ذهبيات وفضیتین وبرونزیة في بطولة غرب آسيا لالعاب القوى

وفي سباق 5000 متر، تجاوزت اللاعبة الإیرانیة بریسا عرب، خط النهاية بزمن قدره 16:37.84 دقيقة محتلة المركز الاول، لتحصد الميدالية الذهبية في اليوم الثالث من هذه البطولة.

وفي سباق 400 متر عدو سيدات، احرزت نازنین فاطمه عیدیان الميدالية الذهبية بتسجيلها زمنا قدره 1:00.99 دقيقة.

وفي سباق 800 متر تمكنت شهلا محمودي من عبور خط النهاية بزمن قدره 1:47.74 دقيقة محتلة المركز الثاني.

وفازت مانا حسیني بالميدالية الذهبية في سباق رمي الرمح بتسجيلها 50.57 مترا.

وحصلت عسل علي قلي على الميدالية الفضية، کما حصدت محيا نعیمي الميدالية البرونزية في هذه البطولة.

وتقام النسخة الخامسة من منافسات بطولة غرب آسيا لألعاب القوى في مدينة البصرة جنوب العراق خلال الفترة من 29 ايار/مايو الى 1 حزيران/يونيو.

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