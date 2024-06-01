باقري كني: إيران تبذل جهودا لإعادة الاستقرار والسلام الى المنطقة

وعلى هامش اللقاء الدولي "غزة المقاومة والمظلومة"؛ اشار وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري كني الى ان الجهود التي بذلتها ايران خلال الاشهر الثمانية الماضية كانت تهدف لوضح حد لجرائم الصهاينة والابادة الجماعية التي يرتكبونها بحق اهل غزة.

وافاد بان الجهود التي بذلها الرئيس الشهيد اية الله رئيسي ووزير الخارجية الشهيد امير عبد اللهيان كانت تهدف إلى مساعدة أهل غزة والوقف الفوري وغير المشروط لهذه الجرائم، مضيفا بأن الجولات التي قام بها الشهيد أمير عبد اللهيان الى دول المنطقة وخارجها واجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمن للامم المتحدة كانت في هذا السياق.

كما المح باقري كني انه ربما سيقوم بجولة اقليمية في هذا السياق ومنها لبنان وسوريا هذا الأسبوع كخطوة أولى، معربا عن امله في أن يتم تحقيق تضافر جاد للجهود في مواجهة الصهاينة من خلال المناقشات التي يتم اجراؤها مع سلطات هذه البلدان وكذلك مع حركات المقاومة.

واكد على ان ايران لعبت وما زالت تلعب دورا محوريا ومهما في مقاومة الشعب الفلسطيني وتصديه للعدوان الصهيوني، وتسعى كما محور المقاومة الى اعادة الاستقرار والسلام الى المنطقة عن طريق رفض التحريض واشعال المنطقة .

وفيما يتعلق بعقد الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية اوضح بأنه ومنذ الأمس بدأ باجراء اتصالات مع بعض وزراء خارجية الدول الإسلامية بهدف منع الصهاينة من مواصلة جرائمهم دون أي ثمن.

واضاف بأن المقترحات كان عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وفي هذا الصدد مازال التشاور قائما حتى يتم عقد هذا الاجتماع قريبا في إحدى العواصم كمدينة جدة التي تعد عاصمة هذه المنظمة التعاونية.

انتهى**ر.م