٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٢:١٣ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85496175
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الجبهة الشعبية: شعبنا موحد في المطالبة بوقف العدوان الصهيوني

٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٢:١٣ م
رمز الخبر: 85496175
الجبهة الشعبية: شعبنا موحد في المطالبة بوقف العدوان الصهيوني

طهران/1 حزيران/يونيو/إرنا- أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الشعب الفلسطيني بكافة قواه ومكوناته موحد في المطالبة بوقف العدوان ولا قيمة لأي صفقة أو طرح يفترض إمكانية استمرار حرب الإبادة أو يناور للسماح للاحتلال بالاستمرار في جرائمه.

وشددت الجبهة الشعبية على أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، هو شريك رئيسي في العدوان وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ولا يمكن الثقة فيما يقدمه، ولا يمكن النظر لما يعلنه كما لو كان جهة وسيطة فهو طرف رئيسي في الحرب .

وقالت الجبهة إن الموقف من أي اقتراح أو مسارات تفاوضية يتوقف على ما يتضمنه بشأن إيقاف كامل للعدوان على الشعب الفلسطيني و انسحاب الاحتلال و رفع الحصار وإعادة الإعمار.

ودعت الجبهة كل الأطراف من حكومات ووسطاء للضغط على الإدارة الأمريكية، وتصعيد النضال والاحتجاج ضد قوى العدوان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

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