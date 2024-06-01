قائد امني: ضبط 868 كغم من المخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان

وادلى قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان لوكالة إرنا اليوم السبت، بأنه وبعد تلقي معلومات عن نشاط عصابة اتجار المواد الافيونية، قامت فرق العمليات الخاصة التابعة لشرطة مكافحة المخدرات بتحديد هوية المهربين ووضع القضية على جدول أعمالها.

واشار العميد علي جليليان إلى انه في عملية شرطة سراوان لم يكن لدى المهربين القدرة على مواجهة رجال الشرطة بل لاذوا بالفرار تاركين وراءهم شحنة المخدرات التي كانت بحوزتهم، فقد تم ضبط ما مجموعه 868 كغم من مادة الافيون في مكان تواجد المهربين.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة- 2020، إلى أن إيران قامت بضبط 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهيروئين و 48 بالمائة من المورفين على مدى العالم.

انتهى**3269