المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني: ينبغي احباط مؤامرات العدو عبر جهاد التبيين

وعلى هامش فعاليات لقاء "دائرة الامل" اليوم السبت، وهو تجمع مدراء العلاقات العامة والإعلاميين ونشطاء الفضاء الافتراضي للتعبئة (الباسيج) في همدان ،اعتبر العميد شريف ان عقد مثل هكذا لقاءات ينقل رسالة أهمية "الوحدة والأمل في المستقبل" للشعب الإيراني في الرأي العام العالمي، والذي استهدف العدو هذين المكونين واشار اليهما بمعرفة دقيقة.

ولفت العميد شريف الى ان وسائل الأعداء الاعلامية تحاول بث الفوضى واختلاق الازمات وجعل الوضع الراهن في ايران حرجا بترويجها لفكرة ان العالم خارج الحدود الايرانية مليء بالامن والسلام والهدوء ،موضحا بأ كل التقدم الذي حققه الشعب الإيراني يعود الى جهود وتوجيهات المجاهدين والقيادة الحكيمة للإمام الخميني (رض) في تأسيس الجمهورية الإسلامية الايرانية وليس اذا ما نظرنا الى البلدان المجاورة التي كانت لها علاقات جيدة مع أمريكا كانظمة صدام حسين وحسني مبارك والقذافي وغيرهم ممن كان لهم أمل في المتكبرين واصبح مصيرهم عبرة بعد ذلك للاخرين.

واضاف بأنه وعلى مدى 45 عاما، واصل الشعب الإيراني طريقه بكل فخر ومستلهما من مبادىء نظام الجمهورية وخطاب الثورة الإسلامية المستمد من التعاليم الإسلامية،مبينا بأن الاعداء يخشون انتشار مبادىء وخطاب الثورة الاسلامية اكثر واكثر عالميا لذلك يقومون بمحاربة هذا الطريق لما فيه من تنوير للراي العام العالمي.

وتابع بان دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني ومنع نسيان اسم فلسطين في الرأي العام والثقة بالنفس التي منحتها هذه الثورة لشعب هذا البلد جعلت من الفلسطينيين اليوم حاملي راية الأمة الإسلامية وهذا الأمر هو نتاج خطاب الثورة الإسلامية الذي تبنته القيادة الحكيمة للثورة الايرانية ودعمه الشعب الايراني النبيل مؤكدا على ان كيان الفصل العنصري والهمجي لا يلتزم بأي من مبادئ وقواعد وقوانين المجتمعات الإنسانية.

رسالة قائد الثورة الاسلامية الى الاكاديميين الامريكيين لن تنسى ابدا

واضاف بأن رسالة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد على الخامنئي التي وجهها الى الاكاديميين الامريكيين لن تنسى ابدا مثلما لم تنىس ايضا رسالة مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض) الى "غورباتشوف".

واعتبر العميد شريف بأنه لا ينبغي الاستهانة بحضور وفود رفيعة المستوى لتقديم التعازي باستشهاد رئيس الجمهورية ومرافقيه ولتكريم قيادة الثورة والوطن العزيز والشهداء الأبرار، بحيث ان الاعداء وعلى رأسهم الكيان الصهيوني والادارة الامريكية سعوا دوما لعزل ايران وهاهم اليوم قد اصبحوا الجهة الأكثر مكروهية في العالم.

واوضح المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني بأن محور المقاومة، الذي هو نتاج الثورة الإسلامية، اصبح الكلمة الأكثر شعبية لدى الامة الإسلامية اليوم.

وفي اشارة الى دحض الادعاء الصهيوني بأنه يمتلك حصنا منيعا، بيّن العميد شريف ان محور المقاومة في تصديه للعدوان الصهيوني في حرب 33 يوم في لبنان وعملية طوفان الاقصى في غزة اثبت للعالم اجمع بأن الكيان الصهيوني واهن وتم سحقه امنيا وعسكريا واداريا.

واضاف بأن العدو يحاول من خلال وسائل اعلامه بث روح اليأس والاحباط و الاضطراب لدى الشعب الايراني وشعوب محور المقاومة لافتا الى ضرورة احباط هذه المؤامرة عبر جهاد التبيين، ومؤكدا على ان التطورات الاخيرة التي حصلت في ايران تظهر بأن إيران راسخة وتحول التهديدات الى فرص متقدمة نحو الامام دوما.

انتهى**ر.م