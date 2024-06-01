إصابة مباشرة لمسيّرة إسرائيلية في جنوب لبنان

وأكدت، ان "المسيرة الإسرائيلية سقطت في بلدة ديركيفا".
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طهران / 1 حزيران /يونيو/ارنا- أفادت قناة "الميادين"، اليوم السبت، عن "إصابة مباشرة لمسيّرة إسرائيلية بصاروخ أرض - جو في أجواء جنوب لبنان.
وأكدت، ان "المسيرة الإسرائيلية سقطت في بلدة ديركيفا".
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