إصابة مباشرة لمسيّرة إسرائيلية في جنوب لبنان

طهران / 1 حزيران /يونيو/ارنا- أفادت قناة "الميادين"، اليوم السبت، عن "إصابة مباشرة لمسيّرة إسرائيلية بصاروخ أرض - جو في أجواء جنوب لبنان.

وأكدت، ان "المسيرة الإسرائيلية سقطت في بلدة ديركيفا". انتهی**1426