٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٢:٣٠ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85496230
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إصابة مباشرة لمسيّرة إسرائيلية في جنوب لبنان

٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٢:٣٠ م
رمز الخبر: 85496230
إصابة مباشرة لمسيّرة إسرائيلية في جنوب لبنان

طهران / 1 حزيران /يونيو/ارنا- أفادت قناة "الميادين"، اليوم السبت، عن "إصابة مباشرة لمسيّرة إسرائيلية بصاروخ أرض - جو في أجواء جنوب لبنان.

وأكدت، ان "المسيرة الإسرائيلية سقطت في بلدة ديركيفا".

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