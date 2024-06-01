دعوة للمشاركة بالدورة الـ 18 لمهرجان إيران الدولي للأفلام الوثائقية "سينما الحقيقة"

وقد نشرت الدعوة الرسمية للمشاركة بالدورة الـ 18 لمهرجان ايران الدولي "سينما الحقيقة" والذي ينظمه مركز تنمية السنيما الوثائقية والتجريبية الايراني.

و تشمل أقسام المهرجان مسابقة وطنية ،مسابقة دولية ، جائزة الشهيد "سيد مرتضى اويني"، والقسم الجديد تحت عنوان "غزة، فلسطين، المقاومة"، بالاضافة الى اقسام جانبية وطنية ودولية وتذكارية.

هذا وجاء في مقدمة دعوة الدورة الـ18 بأن مهرجان" سينما الحقيقة " فرصة لسماع صدى العالم متعدد الاصوات بحيث ان عالمنا اليوم ،عالم الأيام الصعبة ولحظات الافتخار يعبر الأحادية والرتابة.

وبهذا التوجه، سيهتم هذا المهرجان في دورته لهذا العام بالأعمال المتعلقة بموضوع المقاومة والكوارث الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة في قسم خاص تحت عنوان "غزة، فلسطين، المقاومة"، كما سيحاول المهرجان اكتشاف مواهب جديدة وأعمال إبداعية ومذهلة في السينما الوثائقية.

كما ذكرت هذه الدعوة الرسمية انه في القسم الوطني يمكن للأعمال التي تم إنتاجها بعد اذار/مارس 2022 التقدم للمشاركة في المهرجان وسيتم تقديم جائزتين في هذا المهرجان عن هذا القسم.

يشار الى ان تسجيل المشاركات في هذا المهرجان يبدأ يوم الثلاثاء 25 حزيران/يونيو 2024 عبر هذا الموقع الالكتروني /https://panel.irandocfest.ir.

انتهى**ر.م