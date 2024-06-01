أبو حمزة: الطريق الوحيد لاستعادة الأسرى الإسرائيليين هو الانسحاب من غزة ووقف العدوان

وأضاف أبو حمزة في كلمة مصورة اليوم السبت، أن "سرايا القدس برفقة فصائل المقاومة تخوض حربًا وجودية في الضفة وغزة"، متابعًا "نفذنا خلال الأسابيع القليلة الماضية العديد من عمليات القنص التي طالت رؤوس جنود وقناصي العدو، كما أسقطنا 11 طائرة إسرائيلية".

وأعلن عن استهداف سرايا القدس شبه اليومي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح ومخيم جباليا ونتساريم، مردفًا "قصفنا بئر السبع وسديروت وعسقلان خلال الأسابيع الماضية".

وأكد أن سرايا القدس ما زالت تقدم الشهداء في لبنان وسوريا والضفة الغربية، مضيفًا "نبشر العدو بأن المقاومة ما زالت بألف خير، وحرب الاستنزاف لن تكون إلا حسرة وندامة عليه".

وأوضح أن الشعب الفلسطيني "لن يقبل أن يبقى منعزلاً ومهمشًا عن نيل حقوقه"، متابعًا "جيش العدو بدأ يشعر بالغرق في غزة وسيخرج من القطاع ذليلاً".

وأكمل: "نخوض معركة أمنية معقدة في الحفاظ على أسرى العدو لدينا، وسنعرض لكم قريبا كيف كان يعيش الأسير الإسرائيلي إلعاد كتسير لدينا"

وشدد على أن "الطريق الوحيد لاستعادة جيش الاحتلال الإسرائيلي لأسراه هو الانسحاب من غزة ووقف العدوان والذهاب لصفقة تبادل".

ودعا أبو حمزة الشعب الفلسطيني إلى التكافل والترابط والتآزر والتراحم ومزيد من التعاون في شتى مناحي الحياة، مشددًا على أن "الحرية قريبة للأسرى البواسل في سجون الاحتلال".

وتوجه أبو حمزة بالشكر لجبهات الإسناد وكل أحرار العالم في الجامعات الأمريكية والمدن الأوروبية.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا همجيًا على قطاع غزة خلف 36379 شهيدًا و82407 مصابًا وآلاف المفقودين، معظمهم أطفال ونساء.

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