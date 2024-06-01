ميناء "إيلات" ينزف بسبب عمليات القوات اليمنية

وأوضحت الصحيفة أن استهداف السفن التجارية بالقرب من مضيق باب المندب أثناء محاولتها الوصول إلى البحر الأحمر وميناء إيلات ، أدى إلى انخفاض عمليات الميناء بشكل كبير للغاية وجعل اقتصاده ينزف.

وقال الرئيس التنفيذي لميناء ايلات، جدعون غولبر: إن اليمن تحاول خنق إيلات واقتصادها، حيث بات لدى الميناء معدات لوجستية وأفراد غير مستخدمين.

وأوضح غولبر أن عددًا من السفن التي تتحرك بين فلسطين المحتلة وآسيا تحتاج إلى تغيير مسارها حول أفريقيا لتجنب الهجمات قبالة ساحل اليمن، الأمر الذي يضيف الوقت والتكاليف إلى الشحنات، ويزيد أيضًا من خطر الهجمات من أماكن أخرى، مثل ساحل جنوب أفريقيا أو مضيق جبل طارق.

ورأى ريتشارد هاسي، وهو مستشار في مجال الأمن البحري والمدير الإداري لشركة "ويفترين"، أن التصعيد الكبير للصراع سيؤدي إلى هجمات وتعطيل التجارة وتغيير مسار البضائع".

واستهدف العدوان الأمريكي البريطاني يوم الجمعة، شبكة الاتصالات في مديرية حيفان بمحافظة تعز اليمنية.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن طيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدف مبنى الإذاعة في المديرية ما أدى حتى الان، إلى استشهاد 16 مواطنا وإصابة 30 آخرين.

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