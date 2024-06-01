بلجيكا تدين محاولات الکیان الصهیونی تصنيف الأونروا "منظمة إرهابية"

وفي منشور على حسابها بمنصة إكس، كتبت الوزيرة البلجيكية، "إن بلجيكا تدين محاولات الكنيست تصنيف الأونروا منظمة إرهابية، ورفع الحصانة عن موظفيها".

وشددت "لحبيب" على، أن "أنشطة الأونروا ضرورية للفلسطينيين لمواجهة الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة".

والأربعاء الماضي، صدّق الكنيست الاسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة أونروا.

ويتهم الكيان الصهيوني موظفين في الأونروا بالمساهمة في هجمات "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية".

وتنفي الأونروا التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرا رئيسيا، صحة اتهامات "إسرائيل" لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين؛ بحسب وكالة الاناضول الاخبارية.

انتهى ** ح ع