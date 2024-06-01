٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:٣٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85496534
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بلجيكا تدين محاولات الکیان الصهیونی تصنيف الأونروا "منظمة إرهابية"

٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٧:٣٤ م
رمز الخبر: 85496534
بلجيكا تدين محاولات الکیان الصهیونی تصنيف الأونروا "منظمة إرهابية"

طهران / 1 حزيران / يونيو / ارنا – أدانت بلجيكا، على لسان وزيرة خارجيتها السیدة "حجة لحبيب"، السبت، جهود الكنيست "الإسرائيلي" الرامية إلى تصنيف "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا)، "منظمة إرهابية"، وتجريدها من حصانتها الدبلوماسية.

وفي منشور على حسابها بمنصة إكس، كتبت الوزيرة البلجيكية، "إن بلجيكا تدين محاولات الكنيست تصنيف الأونروا منظمة إرهابية، ورفع الحصانة عن موظفيها".

وشددت "لحبيب" على، أن "أنشطة الأونروا ضرورية للفلسطينيين لمواجهة الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة".

والأربعاء الماضي، صدّق الكنيست الاسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة أونروا.

ويتهم الكيان الصهيوني موظفين في الأونروا بالمساهمة في هجمات "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية".

وتنفي الأونروا التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرا رئيسيا، صحة اتهامات "إسرائيل" لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين؛ بحسب وكالة الاناضول الاخبارية.

انتهى ** ح ع 

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