صنعاء : العدوان الأمريكي البريطاني لن يمر دون عقاب

وأوضح "المجلس" في بيان له اليوم السبت، أن "تصعيد الأمريكي في حربه الاقتصادية على اليمن سيبوء بالفشل، وعلى السعودي أن ينأى بنفسه عن التورط في اللعب بالورقة الاقتصادية"؛ في إشارة إلى حظر "بنك عدن" التعاملات مع البنوك اليمنية في صنعاء، بتوجيهات أمريكية.

ولفت إلى، أن "الموقف الصادر عن بنك عدن يأتي في سياق الضغط على اليمن لثنيه عن مواقفه المناصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني".

ودعم المجلس السياسي الأعلى في حكومة الانقاذ الوطني اليمنية، العمليات العسكرية التي تنفذخها القوات المسلحة، معلنا، "نثمن عمليات القوات المسلحة وآخرها استهداف حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور في البحر الأحمر".

كما أشاد بـ "الجهود الإيجابية للمؤسسات المالية والبنوك الوطنية والقطاع الخاص بصنعاء، لحماية الاقتصاد والاصطفاف إلى جانب الوطن".

انتهی**2054 / ح ع **