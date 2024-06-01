رؤساء السلطات الثلاث يؤكدون على ضرورة تعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية

جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء السلطات الثلاث باستضافة رئيس الجمهورية بالوكالة محمد مخبر وبحضور رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ونائب رئيس مجلس صيانة الدستور ونائب رئيس الجمهورية للشؤون القانونية ووزير الامن ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المركز الوطني للفضاء الإلكتروني، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومساعد وزير الداخلية للشؤون السياسية، وذلك تمهيدا للتحضير لتنفيذ أحكام المادة 131 من الدستور واتخاذ القرارات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية بعد استشهاد الرئيس الدكتور رئيسي.

وفي بداية هذا الاجتماع قدم نائب رئيس الجمهورية للشؤون القانونية تقريرا عن تنفيذ قرارات الاجتماعات السابقة وكذلك أداء وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور باعتبارهما الجهة التنفيذية والمشرفة على الانتخابات.

وكان أهم موضوع في جدول أعمال اجتماع رؤساء السلطات الثلاث هو كيفية تعزيز المشاركة الشعبية وتوفير منصة سليمة للمرشحين للدعاية الانتخابية في الإذاعة والتلفزيون والفضاء الافتراضي، وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات المحلية، وفي هذا الصدد، طرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المركز الوطني للفضاء الافتراضي ورئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون آراءهم وخططهم.

وشدد رؤساء السلطات الثلاث في هذا الاجتماع على ضرورة تعزيز المشاركة الشعبية وفي نفس الوقت الحفاظ على المناخ الأخلاقي وحمايته وتجنب أي نوع من التشويه لسمعة الاخرين في اطار الدعاية الانتخابية للمرشحين.

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