٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٣:١٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85496747
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حزب الله ينشر مشاهد توثّق رصد مسيّرة "هرمس 900" وإسقاطها

٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٣:١٦ ص
رمز الخبر: 85496747
حزب الله ينشر مشاهد توثّق رصد مسيّرة "هرمس 900" وإسقاطها

طهران / 2 حزيران / يونيو/ارنا- نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية مشاهد العملية رقم 2000، من مجموع عملياته ضد أهداف متنوعة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلّة، وشماليّها، في إطار دعم الشعب الفلسطيني في غزّة وإسناد مقاومته، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وأظهرت المقاطع المصوّرة، بكاميرا حراريّة، مرحلة رصد المقاومة المسيّرة الإسرائيلية، "هرمس 900"، ثمّ لحظة إطلاق الصاروخ الذي استهدفها وأصابها، لتتبع ذلك مشاهد احتراقها وسقوطها على الأراضي اللبنانية.

وتضمّن فيديو الإعلام الحربي مشاهد التقطتها كاميرات المواطنين اللبنانيين في المناطق الجنوبية، بحيث بدت المسيّرة واضحة في الأجواء في أثناء إصابتها وسقوطها. 

وبيّنت المشاهد أيضاً حطام "هرمس 900"، الذي استحوذت عليه المقاومة. 

وظهر السبت، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها كمَنوا لمسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمس 900"، كانت "تعتدي على أهلنا ‏وقرانا"، واستهدفوها بالأسلحة الملائمة فوق الأراضي اللبنانية، حيث تم إسقاطها.‏

وأشارت المقاومة، في بيانها، إلى أنّ إسقاط المسيّرة جرى بعد "رصد وترقب ‏ومتابعة دقيقة لمسيرات العدو، التي تقوم بالاغتيالات واستهداف المنازل الآمنة".

وعقب هذه العملية، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ إسقاط "هرمس" هو حادث استثنائي جداً، يُظهر قدرة حزب الله على إسقاط مسيّرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وأضافت أنّ إسقاط هذه المسيّرة يثير القلق بشأن "حرية عمل الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو جنوبي لبنان"، لافتةً إلى أنّ هذه المسيّرة الخامسة التي يُسقطها حزب الله.

انتهى ** 2342

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