القوات المسلحة اليمنية تنفذ 6 عمليات بينها استهداف "آيزنهاور" للمرة الثانية

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، إنّ العملية الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "إيزنهاور"، شمالي البحر الأحمر، بعددٍ من الصواريخ والطائرات المسيرة.

واضاف أنّ استهداف الحاملة هو الثاني خلال 24 ساعة، مؤكداً أنّ العملية الثانية استهدفت مدمرةً أميركية في البحر الأحمر، "وأصيبت إصابةً مباشرةً بعددٍ من المسيرات".

كذلك، أكد أنّ العمليات الأربعة الأخرى، استهدفت سفناً تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، ومن ضمنها سفينة "MAINA"، والتي تم استهدافها "بعمليتينِ في البحر الأحمر وكذلك في البحر العربي".

كما أضاف أنّ العملية الثالثة استهدفتْ سفينة "ALORAIQ" في المحيط الهندي، لافتاً إلى أنّ العملية الرابعة استهدفت سفينة "ABLIANI" في البحر الأحمر".

وأكد أنّ العمليات "حققت أهدافها بنجاح، وكانت الإصابات دقيقةً ومباشرة"، مشدداً على أن القوات المسلحة اليمنية "مستمرةٌ في تنفيذ عملياتها العسكرية إسناداً ونصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم، والتصدي للعدوان الأميركي البريطاني على بلدنا".

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