المقاومة تتصدّى للاحتلال في جنين وأريحا بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة

وغربي جنين، خاض مقاومون اشتباكاً مسلحاً مع جنود الاحتلال عند حاجز سالم العسكري، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد إطلاق النار عليهما، خلال كمين قرب مقبرة مخيم عقبة جبر، جنوبي أريحا، شرقي الضفة الغربية.

ولاحقاً، أفادت مراسلة الميادين باستشهاد طفل بعد إصابته برصاص الاحتلال قرب المقبرة الجنوبية في مخيم عقبة جبر.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ طواقمه استلمت من الاحتلال جثمان الطفل الشهيد أشرف حميدات (15 عاماً) من الحاجز الجنوبي لمدينة أريحا.

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى - جنين - أنّها خاضت اشتباكات ضارية ضدّ قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة كفر دان، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

وفي نابلس، خاضت "شهداء الأقصى" اشتباكات ضارية ضدّ قوات الاحتلال المقتحمة محيط مخيم بلاطة، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

وذكرت أنّ كتائبها في طولكرم تمكّنت، الجمعة، من استهداف قوات الاحتلال بعبوة شديدة الانفجار، خلال اقتحامها ضاحية شويكة في طولكرم.

وتوثيقاً لعملياتها، نشرت كتائب شهداء الأقصى مقطعاً مصوّراً يعرض مشاهد عن الاشتباكات التي خاضتها، فجر الخميس، خلال التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة طوباس، من عدة محاور.

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