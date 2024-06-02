٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٤٢ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85496827
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لاعب إيراني يتوج بلقب بطولة کازاخستان للشطرنج

٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ٨:٤٢ ص
رمز الخبر: 85496827
لاعب إيراني يتوج بلقب بطولة کازاخستان للشطرنج

طهران / 2 حزيران/يونيو/ارنا- حصد لاعب الشطرنج الإيراني،"برهام مقصودلو"، لقب بطولة کازاخستان الدولية للشطرنج 2024، بفوزه في الجولة الثامنة من المسابقات.

واقیمت الجولة الثامنة من المسابقات، في مدينة أكتوبي بكازاخستان وفي هذه الجولة، تمکن مقصود لو  من هزيمة منافسه الهندي الاستاذ الدولي "بورانيك ابهيمانيو" وحصل على 7 نقاط للفوز بلقب البطولة.

وستقام هذه البطولة في 9 جولات.

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