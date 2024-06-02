لاعب إيراني يتوج بلقب بطولة کازاخستان للشطرنج

واقیمت الجولة الثامنة من المسابقات، في مدينة أكتوبي بكازاخستان وفي هذه الجولة، تمکن مقصود لو من هزيمة منافسه الهندي الاستاذ الدولي "بورانيك ابهيمانيو" وحصل على 7 نقاط للفوز بلقب البطولة.

وستقام هذه البطولة في 9 جولات.

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