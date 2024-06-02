٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٢ ص
رمز الخبر: 85496999
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journalistزهراء ناظمي

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حصيلة عدد المصابين في صفوف الجيش الصهيوني يتعدى 10 آلاف جندي

٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٢ ص
رمز الخبر: 85496999
حصيلة عدد المصابين في صفوف الجيش الصهيوني يتعدى 10 آلاف جندي

طهران/ 2 حزيران/ يونيو/ ارنا- قالت القناة 12 الإسرائيلية: أكثر من 10 آلاف جندي إسرائيلي مصاب، (ما بين إصابات جسدية ونفسية)، منذ بداية الحرب على غزة.

وأكد المحلل العسكري عمير ربابورت في صحيفة "ماكور ريشون" العبري مقتل مئات الجنود والضباط الإسرائيليين في الحرب الحالية.

كما أن عدد الجنود المصابين كبير، ويوجد حاليا 10 آلاف جندي معاق وكثيرون بينهم شخصت أمراضهم على أنها معاناة نفسية.

وأضاف أن عددا كبيرا من الجنود يعاني من أعراض ما بعد الصدمة، والوسيلة الأكثر نجاعة حاليا هي محادثات مع علماء نفسيين يترددون بأعداد كبيرة إلى قواعد الجيش الإسرائيلي حول قطاع غزة وأحيانا عند الحدود الشمالية، ويجرون محادثات مع الجنود قبل المعارك وبعدها.

وأوضح المحلل في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل أن شعبتي العمليات والقوى البشرية تواجه حالات اضطرارية، لم يتوقع شدتها أحد. فحرب استنزاف طويلة كهذه لم تكن متوقعة في سيناريوهات الحرب، وتجلب ضغوطات بمستوى غير معقول.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023، أكثر من 118 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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