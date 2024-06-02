حزب الله يستهدف القبة الحديدية الإسرائيلية

وأعلنت المقاومة الإسلامية أننا نفذنا هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتيبة ‏الجمع الحربي في ثكنة "يردن" الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.

وقالت المقاومة إن الاستهداف أدى إلى تدمير الرادار وتعطيله ‏وإيقاع الضباط والجنود بين قتيل وجريح.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرتان مسيرتان لحزب الله انفجرتا في "إسرائيل" ولم يتم اعتراضهما.

كما أعلنت مصادر إخبارية صفارات الإنذار دوت 5 مرات 2 منها في منطقة صناعية جنوب الجولان السوري المحتل.

وأفادت المصادر بأن القبة الحديدية الإسرائيلية تفشل في اعتراض المسيّرات وأحد صواريخها يسقط في بلدة حولا".

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية على الرغم من محدودية نطاق النيران قياساً للكميات المتوفرة لدى حزب الله فإنه يسجل نجاحات وضربات دقيقة.

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