وزير الطرق الايراني: ايران ارض الفرص اللوجستية والترانزيت

و في حفل افتتاح وتدشين مشاريع بحرية وموانئ لـ 6 محافظات ساحلية في مقر وزارة الطرق والتنمية العمرانية، اشار بذرباش الى ان قائد الثورة الاسلامية والرئيس الشهيد اية الله رئيسي اكدا على اهمية الاقتصاد البحري (الاقتصاد الازرق) والذي تٌبنى عليه آمال التنمية المستقبلية للبلاد.

وبالاشارة الى الاستفادة من تدشين مشاريع بحرية وموانئ لـ 6 محافظات ساحلية اليوم وبدء التشغيل التنفيذي لمشاريع أخرى،ثمن وزير الطرق والتنمية العمرانية الايراني جهود محافظي هذه المحافظات في تسريع وتسهيل تنفيذ هذه المشاريع، مشيرا الى ضرورة ان تصل الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بهذه المشاريع الى المستثمرين.

وذكر بذرباش أن الشهيد آية الله رئيسي كان يولي اهمية عالية لتنفيذ سياسات التنمية الموجهة نحو البحر في أسرع وقت ممكن، وعلاوة على ذلك كان يشدد على مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.

واستطرد انه وفي هذا السياق وفي المشاريع التي تم افتتاحها أو بدأ تنفيذها اليوم، نلاحظ أن معظم الاستثمارات تتم أو ستتم من قبل القطاع الخاص، لذا من الضروري زيادة سرعة العمل والبدء في جذب استثمارات القطاع الخاص اولا.

كما لفت الى ان الفرص الاستثمارية للسواحل الايرانية جذابة ولا مثيل لها، مضيفا بان هذا الامر ايضا تؤكد عليها الدول المجاورة لايران.

وبخصوص تطوير وبناء 27 مدينة ساحلية، بيّن بذرباش بأن آثار هذه الإنشاءات ستلاحظ بشكل ملحوظ على اقتصاد أهل المنطقة واقتصاد البلاد في السنوات القليلة المقبلة والتي يمكن ان تحدث تغييرا نوعيا للمنطقة الجنوبية لايران.

وقد تم اليوم الاحد 2 حزيران/يونيو ، وبحضور وزير الطرق والتنمية العمرانية افتتاح وتدشين مشاريع بحرية وموانئ لـ 6 محافظات ساحلية وهي مازندران، كيلان، خوزستان، بوشهر، سيستان وبلوشستان.والبدء في تنفيذ 23 مشروعا آخر.

وتبلغ القيمة الإجمالية اليومية للمشاريع التي تم افتتاحها اليوم 120 ألف مليار ريال، منها 115 ألف مليار ريال يتم توفيرها من مصادر داخلية، والخمسة آلاف مليار ريال الأخرى هي استثمارات القطاع الخاص.

انتهى**ر.م