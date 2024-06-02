وکتبت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جنيف على صفحتها الرسمية في الفضاء الإفتراضي: إن قيام منظمة الصحة العالمية في اجتماعها الـ 77 بمنح حق العضوية لفلسطين "قرار تاريخي".
وأضافت الممثلیة في هذا السياق: أن هذا القرار يتيح لفلسطين التمتع بمزيد من حقوق المشاركة، بما في ذلك الاجتماع المتساوي مع الأعضاء الآخرين، والحق في الإدلاء بالبيانات وتقديم المقترحات.
وتابعت: على الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة أن تتبع خطوات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتلعب دورها في حل هذا الظلم التاريخي من خلال قبول طلب فلسطين.
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ممثلية إيران في جنيف: حق عضوية فلسطين في منظمة الصحة العالمية قرار تاريخي
طهران / 2 حزيران/يونيو/ارنا- وصفت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جنيف قرار منظمة الصحة العالمية بمنح فلسطين عضوية هذه المنظمة بأنه "قرار تاريخي".
وکتبت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جنيف على صفحتها الرسمية في الفضاء الإفتراضي: إن قيام منظمة الصحة العالمية في اجتماعها الـ 77 بمنح حق العضوية لفلسطين "قرار تاريخي".
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