ممثلية إيران في جنيف: حق عضوية فلسطين في منظمة الصحة العالمية قرار تاريخي

وکتبت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جنيف على صفحتها الرسمية في الفضاء الإفتراضي: إن قيام منظمة الصحة العالمية في اجتماعها الـ 77 بمنح حق العضوية لفلسطين "قرار تاريخي".

وأضافت الممثلیة في هذا السياق: أن هذا القرار يتيح لفلسطين التمتع بمزيد من حقوق المشاركة، بما في ذلك الاجتماع المتساوي مع الأعضاء الآخرين، والحق في الإدلاء بالبيانات وتقديم المقترحات.

وتابعت: على الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة أن تتبع خطوات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتلعب دورها في حل هذا الظلم التاريخي من خلال قبول طلب فلسطين.

انتهی**1426

